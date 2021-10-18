Украина В Украине хотят поднять цены на алкоголь

2021-10-18 21:20

Кроме алкоголя, подорожают сигареты и продукты питания

В Украине планируют поднять цены на алкогольную продукцию. Министерство экономики подготовило доработанный проект постановления Кабмина относительно минимальных цен на алкоголь. Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривен. Об этом говорится на сайте Минэкономики, где опубликован проект постановления.

В пояснительной записке отмечается, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их нужно откорректировать.

Так, предлагается повысить минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%; виски, ром и джин - на 5,9%; коньяк (бренди) - на 5,5%; винодельческую продукцию; вермуты, другие вина - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на вина виноградные натуральные; игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

В документе говорится, что реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен.

Кроме того, стоит отметить, что в начале следующего года в Украине могут подорожать сигареты - стоимость одной пачки в январе вырастет на 8 гривень. В целом пачка будет стоить не ниже 50 гривень, а к 2023-му цена вырастет на 20 гривен.

Также стране дорожают продукты питания из-за повышения цены на газ. На столе украинцев будет меньше сладостей, так как поднимутся цены на кондитерские изделия.

Цена на газ в Европе превысила психологическую отметку. Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали за более чем 1900 долларов, но в тот же день цены скорректировались и стоимость газа снизилась на 600 долларов.