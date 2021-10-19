Украина Зеленский рассказал о цене газа на отопительный сезон и энергетическом оружии Кремля

2021-10-19 12:43

В Украине тарифы на электроэнергию не растут. И это несмотря на то, что на мировом рынке ее стоимость увеличивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

"У нас электроэнергия осталась такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. Мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в отдельных регионах имеются некоторые технические вопросы, которые будут решены.

Зеленский напомнил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между Кабмином, Нафтогазом и представителями местной власти о том, что тарифы повышаться не будут.

"НАК Нафтогаз Украины и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена", - сказал глава государства.

По его словам, главе Нафтогаз Украины Юрию Витренко поставлена задача коммуницировать с представителями местной власти и помогать в решении энергетических проблем.

Также Зеленский прокомментировал ситуацию с достройкой российского газопровода Северный поток-2.

"Северный поток-2 - современное оружие... Появилась новое оружие - энергетическое. Последствий этого оружия никто еще не знает - зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной", - сказал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский до смерти боится жесткой правды Медведчука, и поэтому в очередной раз придумывает высосанные из пальца уголовные дела

2021-10-19 12:05

Зеленский анонсировал ускорение судебной реформы и перезагрузку КСУ

2021-10-19 09:40

Подорожание газа уже отразилось на цене молока

2021-10-18 19:40

Цифры в платежках снова взлетят: как изменятся суммы за газ и о чем умолчал Шмыгаль

2021-10-18 18:40

Еще новости в разделе "Украина"

На админгранице с Крымом по неизвестным причинам закрыт пункт пропуска Чаплинка

2021-10-19 14:14

фото Суд Киева обязал Instagram-блогершу diva_olivka выплатить 250 тысяч грн штрафа

2021-10-19 13:48

Зеленский рассказал о цене газа на отопительный сезон и энергетическом оружии Кремля

2021-10-19 12:43

В Киев прибыл глава министерства обороны США Ллойд Остин - встретится в Зеленским и Тараном

2021-10-19 12:10
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На админгранице с Крымом по неизвестным причинам закрыт пункт пропуска Чаплинка 2021-10-19 14:14
фото Суд Киева обязал Instagram-блогершу diva_olivka выплатить 250 тысяч грн штрафа 2021-10-19 13:48
Зеленский рассказал о цене газа на отопительный сезон и энергетическом оружии Кремля 2021-10-19 12:43
В Киев прибыл глава министерства обороны США Ллойд Остин - встретится в Зеленским и Тараном 2021-10-19 12:10