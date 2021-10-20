Украина ПФУ показал, сколько пенсионеров получают свыше 10 тысяч гривен

2021-10-20 18:20

Пенсионный фонд Украины назвал количество пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 1 октября 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 471 646 украинцев. Данный показатель составляет 4,3% от общего числа пенсионеров (10 945 145 человек).

Исходя из данных ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

При этом размер пенсий распределяется следующим образом:

- до 2000 грн - 14,9% (1 627 082 человек), средняя пенсия - 1 839,06 грн,

- от 2001 до 3000 грн - 35,2% (3 853 516 человек), средняя пенсия - 2 456,15 грн,

- от 3001 до 4000 грн - 20,8% (2 279 225 человек), средняя пенсия - 3 433,40 грн,

- от 4001 до 5000 грн - 9,2% (1 011 165 человек), средняя пенсия - 4 459,99 грн,

- от 5001 до 10000 грн - 15,6% (1 702 511 человек), средняя пенсия - 6 737,66 грн,

- более 10000 грн - 4,3% (471 646 человек), средняя пенсия - 13 983,26 грн.