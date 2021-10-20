Украина В Украине резко подорожал бензин: причины

2021-10-20 19:20

В Украине цены на бензин подскочили на 1 грн. за прошлую неделю. Эксперты считают, что главной причиной подорожания стал рост цен на нефть в мире. Также на стоимости бензина сказались и новые предельные цены от Минэкономики – не более 32,57 грн./л.

Как отметил заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, больше всего средняя цена бензина выросла в Луганской области – на 1,05 грн./л.

Новые рекомендованные цены Минэкономики опубликует уже на этой неделе. Не исключено, что они повлекут за собой новое подорожание топлива. Хотя, подчеркивает эксперт, серьезных причин для этого нет.

Напомним, госрегулирование цен на бензин в Украине введено с мая 2021 года. Действовать оно будет только во время карантина.

В то же время цены на нефть оказывают серьезное влияние на стоимость бензина в Украине. Отметим, что сегодня, 19 октября, стоимость барреля выросла до 84,89 долл., то есть на 0,47%.

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent находятся у отметки 84,71 долл./баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,78% до 82,33 долл./баррель.