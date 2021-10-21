Украина Погода подарит ощущение лета: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

2021-10-21 16:40

 

В пятницу, 22 октября, в Украину вернется тепло. Днем температура может подняться до 20 градусов выше нуля.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В столице ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16-17 градусов. При этом сохранится сильный порывистый ветер западного направления, который будет преобладать на всей территории страны. Осадки маловероятны.

В западных областях будет прохладнее - там ожидается +10-16 градусов. Осадков не будет, только в Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.

В субботу тепло сменится похолоданием, которое принесут арктические воздушные массы. Только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных областей 23 октября еще побудет теплая погода.

А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня температура будет 5-11 градусов выше нуля.

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