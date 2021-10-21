Украина Подорожание: в Киеве вырастет стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте

2021-10-21 22:00

 

В ближайшее время в Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, что пойти на такой шаг необходимо, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий", - отметил чиновник.

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