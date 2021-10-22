Украина Пробное ВНО в Украине: когда начнется регистрация и что нужно знать участникам

2021-10-22 09:48

В Украине регистрация на пробное внешнее независимое оценивание будет проходить с 5 по 22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно будет сайтах региональных центров оценивания качества образования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 26 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Результаты пробного ВНО-2022 будут опубликованы на специальном информационном сервисе: 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 1 апреля - по другим учебным предметам.

Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.