Украина Когда и во сколько пройдет радиодиктант национального единства

2021-10-22 12:14

Радиодиктант национального единства пройдет в 10 часов утра 9 ноября. Об этом сообщает Госкомитет телевидения и радиовещания Украины.

"Госкомтелерадио призывает общественность присоединиться к Радиодиктанту национального единства, который традиционно состоится 9 ноября, ко Дню украинской письменности и языка. Радиодиктант будет транслироваться в 10:00 на всех платформах Общественного вещания", - сказано в сообщении.

Диктант будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Суспільного.

"Автором текста и чтецом нынешнего радиодиктанта будет культовый украинский писатель Юрий Андрухович. Он уже начинает работать над текстом. Уже совсем скоро будет объявлено тему. К методической работе над Радиодиктантом национального единства присоединится Лариса Масенко - украинская языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка национального университета "Киево-Могилянская академия" и ведущая научная сотрудница Института украинского языка НАН Украины ", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2019 году лишь двое людей написали без ошибок всеукраинский радиодиктант национального единства. Одна из победительниц - шестиклассница из Закарпатья.

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