Украина На Украину надвигается похолодание: где пройдут дожди в последний теплый день

2021-10-23 12:00

 

Октябрь дарит украинцам несколько теплых и солнечных дней, но уже в субботу, 23 числа, часть страны накроют дожди, а в воскресенье резко похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 23 октября, дожди прогнозируются на востоке и юге Украины, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. На остальной территории страны - без осадков, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется от 10 до 19 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +4 +12 градусов.

На следующий день, в воскресенье 24 октября, в стране резко похолодает - днем будет от 4 до 12 градусов со знаком "плюс", а в ночные часы столбики термометров покажут от 1 до 8 градусов тепла. Дожди пройдут только на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, до 25 октября в восточных, большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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