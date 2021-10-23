Украина В Украине введут новые платежки за коммуналку: что изменится

2021-10-23 12:30

В Украине введут новый формат платежек за коммунальные услуги - они будут содержать информацию об уровне энергоэффективности.

Это предусмотрено соответствующим законом (№4507), который ВР приняла накануне.

Так, Министерство энергетики считает, что данные платежки помогут внедрить инструменты господдержки в сфере энергоэффективности.

По словам замминистра энергетики Юлии Пидкоморной, платежка будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии.

К тому же само повышение энергоэффективности даст возможность сэкономить средства граждан и сократить потребление ресурсов, что в конечном итоге поможет предотвратить климатические изменения.

В частности, закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы и промышленности. Так, крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит. Тем временем, органы государственной власти и местного самоуправления должны будут покупать исключительно энергоэффективные оборудование и помещения.

Вдобавок к этому законом впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.