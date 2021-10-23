Украина В Украине введут новые платежки за коммуналку: что изменится

2021-10-23 12:30

 

В Украине введут новый формат платежек за коммунальные услуги - они будут содержать информацию об уровне энергоэффективности.

Это предусмотрено соответствующим законом (№4507), который ВР приняла накануне.

Так, Министерство энергетики считает, что данные платежки помогут внедрить инструменты господдержки в сфере энергоэффективности.

По словам замминистра энергетики Юлии Пидкоморной, платежка будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии.

К тому же само повышение энергоэффективности даст возможность сэкономить средства граждан и сократить потребление ресурсов, что в конечном итоге поможет предотвратить климатические изменения.

В частности, закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы и промышленности. Так, крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит. Тем временем, органы государственной власти и местного самоуправления должны будут покупать исключительно энергоэффективные оборудование и помещения.

Вдобавок к этому законом впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Украину надвигается похолодание: где пройдут дожди в последний теплый день

2021-10-23 12:00

Зеленский предложил Путину новые условия по транзиту газа: что известно

2021-10-23 11:00

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 23 229 человек

2021-10-23 10:30

Англоязычный новостной сайт Then24: В Украине выразили уверенность в оправдании Медведчука

2021-10-23 10:16

Еще новости в разделе "Украина"

Facebook подал в суд на украинского хакера: в чем его обвиняют

2021-10-23 14:00

У Кличко рассказали, как повлияет красная зона на работу метро

2021-10-23 13:30

Нехватка газа и веерные отключения электричества: украинцев предупредили о "красных" линиях отопительного сезона

2021-10-23 13:00

В Украине введут новые платежки за коммуналку: что изменится

2021-10-23 12:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Facebook подал в суд на украинского хакера: в чем его обвиняют 2021-10-23 14:00
У Кличко рассказали, как повлияет красная зона на работу метро 2021-10-23 13:30
Нехватка газа и веерные отключения электричества: украинцев предупредили о "красных" линиях отопительного сезона 2021-10-23 13:00
В Украине введут новые платежки за коммуналку: что изменится 2021-10-23 12:30