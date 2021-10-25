Украина Более 100 тысяч гривен: Киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые вакансии

2021-10-25 19:00

Средний размер зарплаты в вакансиях, о которых работодатели сообщили столичной службе занятости, составляет 10,4 тысячи гривен. Это почти в два раза меньше, чем средняя официальная по городу (20,4 тысячи гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

Как отметили в пресс-службе, труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня.

Больше всего платят в сфере ИТ-технологий. Зарплаты в вакансиях для этой категории работников стартуют от 40 тысяч гривен. Здесь есть и вакансия с самой высокой зарплатой - специалисту по разработке компьютерных программ предлагают 110 тысяч гривен в месяц. У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата - около 72 тыс. грн. Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тыс. грн, аналитикам компьютерных систем - 54 тыс. грн, инженерам компьютерных систем - 48 тыс. грн, аналитикам консолидированной информации - 47 тыс. грн. Больше всего вакансий в этой сфере - для инженеров-программистов: средняя зарплата составляет 45,5 тыс. грн.

Вторую группу высокооплачиваемых вакансий составляют менеджеры разных направлений. Приглашают на работу должностных лиц с зарплатой 34,5 - 36,5 тыс. грн, менеджера по маркетингу - 25 тыс. грн, аналитика (банковская деятельность) - 25 тыс. грн и аналитика-24 тыс. грн

Третья категория ТОП-вакансий по уровню оплаты труда, самая многочисленная - представители рабочих профессий. Столичные работодатели ищут рихтовщиков кузовов на зарплату, в среднем, 40,5 тыс. грн, сварщиков, - 32,5 тыс. грн, электромонтажников - 24 тыс. грн, газорезальщиков - 23,5 тыс. грн, арматурщиков - 23,5 тыс. грн, монтажников - 22,5 тыс. грн, бетонщиков - 22 тыс. грн.

Напомним, по данным Госстата, средняя начисленная зарплата в августе в Киеве была самой высокой в Украине - 20,4 тыс. гривен.