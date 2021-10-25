Украина В Украине сократят финансирование субсидий

2021-10-25 21:20

 

Это связано с открытием Единого центрального реестра социальных выплат

В Украине некоторые граждане могут остаться без субсидии. Помощь от государства в плане оплаты коммуналки у них могут забрать.

Также финансирование субсидий в Украине сократят, передает napensii.ua.

Сокращение финансирования субсидий даст экономию около 10-12 процентов средств.

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, это связано с открытием Единого центрального реестра социальных выплат.

Некоторые украинцы находятся на учете и получают субсидию в Украине. При этом они по факту приживают или работают в странах Европы. Такие случаи в Украине хотят искоренить.

Регистрация в Едином центральном реестре социальных выплат даст возможность высвободить часть денег, которые правительство направит на повышение пенсий и другие нужды.

Как мы писали ранее, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства. При этом, алко- и наркозависимым гражданам, а также отбывающим срок наказания, эта норма применятся не будет.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, когда в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных чиновников и учителей

2021-10-25 22:00

Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра

2021-10-25 20:20

В Минздраве назвали точное число вакцинированных от Covid-19 украинцев

2021-10-25 15:54

Перевозки Испания Украина

2021-10-25 11:36

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение пенсии до конца 2021 года: кто получит доплаты

2021-10-25 21:40

В Украине сократят финансирование субсидий

2021-10-25 21:20

Кабмин нашел способ сэкономить на пенсиях, субсидиях и соцвыплатах

2021-10-25 20:40

Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра

2021-10-25 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Повышение пенсии до конца 2021 года: кто получит доплаты 2021-10-25 21:40
В Украине сократят финансирование субсидий 2021-10-25 21:20
Кабмин нашел способ сэкономить на пенсиях, субсидиях и соцвыплатах 2021-10-25 20:40
Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра 2021-10-25 20:20