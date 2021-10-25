Украина В Украине сократят финансирование субсидий

2021-10-25 21:20

Это связано с открытием Единого центрального реестра социальных выплат

В Украине некоторые граждане могут остаться без субсидии. Помощь от государства в плане оплаты коммуналки у них могут забрать.

Также финансирование субсидий в Украине сократят, передает napensii.ua.

Сокращение финансирования субсидий даст экономию около 10-12 процентов средств.

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, это связано с открытием Единого центрального реестра социальных выплат.

Некоторые украинцы находятся на учете и получают субсидию в Украине. При этом они по факту приживают или работают в странах Европы. Такие случаи в Украине хотят искоренить.

Регистрация в Едином центральном реестре социальных выплат даст возможность высвободить часть денег, которые правительство направит на повышение пенсий и другие нужды.

Как мы писали ранее, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства. При этом, алко- и наркозависимым гражданам, а также отбывающим срок наказания, эта норма применятся не будет.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.