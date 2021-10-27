Украина Перерасчет пенсий работающим украинцам: порядок и условия отказа

2021-10-27 17:00

Перерасчет выплат для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию, производят с первого апреля каждого года.



О процедуре перерасчета и причинах для отказа сообщает "Апостроф".

Перерасчет пенсии производится:

без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда;

лицам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и дополнительно приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Если они получили менее 24 месяцев стажа, то с момента назначения пенсии должно пройти не менее двух лет для перерасчета.

Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.

Действующее законодательство не определяет исчерпывающий перечень оснований отказа в перерасчете пенсии, однако, ими могут послужить: