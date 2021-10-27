Перерасчет пенсий работающим украинцам: порядок и условия отказа
2021-10-27 17:00
Перерасчет выплат для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию, производят с первого апреля каждого года.
О процедуре перерасчета и причинах для отказа сообщает "Апостроф".
Перерасчет пенсии производится:
- без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда;
- лицам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и дополнительно приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Если они получили менее 24 месяцев стажа, то с момента назначения пенсии должно пройти не менее двух лет для перерасчета.
Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.
Действующее законодательство не определяет исчерпывающий перечень оснований отказа в перерасчете пенсии, однако, ими могут послужить:
- предоставление несоответствующих дополнительных документов, дающих право на дальнейший пересмотр размера выплачиваемой пенсии;
- представление недостоверных сведений;
- отсутствие правовых оснований для перерасчета.