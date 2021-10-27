Украина Перерасчет пенсий работающим украинцам: порядок и условия отказа

2021-10-27 17:00

 

Перерасчет выплат для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию, производят с первого апреля каждого года.

О процедуре перерасчета и причинах для отказа сообщает "Апостроф".

Перерасчет пенсии производится:

  • без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда;
  • лицам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и дополнительно приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Если они получили менее 24 месяцев стажа, то с момента назначения пенсии должно пройти не менее двух лет для перерасчета.

Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.

Действующее законодательство не определяет исчерпывающий перечень оснований отказа в перерасчете пенсии, однако, ими могут послужить:

  • предоставление несоответствующих дополнительных документов, дающих право на дальнейший пересмотр размера выплачиваемой пенсии;
  • представление недостоверных сведений;
  • отсутствие правовых оснований для перерасчета.
subscriber subscriber

Еще по теме

Противопоказания к прививке от COVID-19: когда украинцам начнут выдавать справки

2021-10-26 16:20

Новая мутация коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность

2021-10-25 16:40

Надбавка к пенсии украинцам: кому, сколько и когда начнут доплачивать

2021-10-24 15:00

ПФУ сообщил, что происходит с финансированием пенсий в конце октября

2021-10-21 16:20

Еще новости в разделе "Украина"

Перерасчет пенсий работающим украинцам: порядок и условия отказа

2021-10-27 17:00

НБУ изменил курс доллара и евро

2021-10-27 16:40

В Украине могут резко взлететь тарифы на газ: в каком случае ждать подорожания

2021-10-27 16:20

В НКРЭКУ разъяснили ситуацию с планами облгазов по повышению тарифов

2021-10-27 11:13
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Перерасчет пенсий работающим украинцам: порядок и условия отказа 2021-10-27 17:00
НБУ изменил курс доллара и евро 2021-10-27 16:40
В Украине могут резко взлететь тарифы на газ: в каком случае ждать подорожания 2021-10-27 16:20
В НКРЭКУ разъяснили ситуацию с планами облгазов по повышению тарифов 2021-10-27 11:13