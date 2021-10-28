Украина Украинцы смогут оформить пенсию и субсидию через «Дию»

2021-10-28 19:40

Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг

Украинцы смогут оформить получение выплат через портал «Дия». Речь идет о пенсиях и субсидиях.

Для украинцев эти услуги станут доступными совсем скоро.

Оформить пенсию или субсидию через «Дию» украинцы смогут уже в ноябре этого года.

Как рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, многие украинцы ждали, когда через «Дию» можно будет оформить субсидию. И сейчас Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг.

Как мы писали ранее, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.