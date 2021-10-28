Украина В Украине повысят пенсии - Лазебная

2021-10-28 20:00

В январе 2022 года будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан

В Украине в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. Об в интервью изданию The Page рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что в январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан в связи с ростом минимальной зарплаты.

Также в следующем году женщинам, родившимся в 1962 году, начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. Для этой категории ввели повышающий коэффициент 9%.

По словам Лазебной, с 1 марта будет индексация пенсий, а в октябре планируется выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Пенсионеры старше 70 лет, которые имеют стаж 35 лет (мужчины) или 30 (женщины), не будет получать менее 3 000 грн.

"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн", - сказала министр социальной политики.

Напомним, Кабинет министров принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС.