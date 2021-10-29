Украина Госстат озвучил реальные размеры зарплат в Киеве и регионах - какие специалисты востребованы

2021-10-29 15:48

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре текущего года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последний год (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) стала больше на 6,9%.

В сентябре самая высокая зарплата была в столице - 20 658 гривен, а самая низкая в Черновицкой области - 10 976 гривен.

Больше всего получают работники отрасли Информация и телекоммуникации - 25 427 гривен. В этой сфере начисления за год увеличились на 26,6%.

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