Украина Госстат озвучил реальные размеры зарплат в Киеве и регионах - какие специалисты востребованы

2021-10-29 15:48

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре текущего года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последний год (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) стала больше на 6,9%.

В сентябре самая высокая зарплата была в столице - 20 658 гривен, а самая низкая в Черновицкой области - 10 976 гривен.

Больше всего получают работники отрасли Информация и телекоммуникации - 25 427 гривен. В этой сфере начисления за год увеличились на 26,6%.

Далее идут:

  • Финансовая и страховая деятельность - 22 547 гривен (+16,6%),
  • Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 18 842 гривен (+13,0%),
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 514 гривен (+14,2%).
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