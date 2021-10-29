Мир В РФ мать погибшего под колесами поезда школьника заставили оплатить ремонт состава

2021-10-29 16:31

Страховая компания "Росгосстрах" получила от семьи школьника, которого насмерть сбила электричка, 400 тысяч за ремонт состава, пишет Радио Свобода.

СМИ сообщают, что ЧП, о котором идёт речь, произошло в 2019 году на подмосковной станции Поварово. 15-летний школьник переходил железнодорожные пути по наземному переходу и не заметил приближающуюся электричку "Тверь - Москва".

В сентябре мать погибшего получила от "Росгосстраха" досудебную претензию, в которой было сказано, что при столкновении с её ребёнком электричка получила серьёзные повреждения, и что компания заплатила за ремонт 400 тысяч, которые в течение десяти дней должны компенсировать законные представители школьника.

В противном случае страховщики  пообещали добиваться выплаты суммы в судебном порядке, предупредив, что тогда она может вырасти на 25 процентов. 

После того, как мать погибшего выплатила требуемую сумму, она заявила о намерении подать в суд. Соответствующий иск готовит сейчас её адвокат.

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