Украина Сегодня последний день по летнему времени: куда нужно переводить стрелки

2021-10-30 11:30

 

Сегодня, 30 октября, последний день в году, когда украинцы живут по летнему времени. С 31 октября нужно перевести стрелки часов на зимнее время.

Перевод часов нравится не всем украинцам, к тому же многие жалуются на ухудшение самочувствия. И это не странно, ведь биологические ритмы организма сбиваются и подстраиваются под новый график. Отсюда у людей, и даже у животных, бессонница или излишняя сонливость, раздражительность и другие симптомы.

Верховная Рада Украины хотела отменить перевод часов и оставить одно время, но законопроект не поддержали.

Переводить часы нужно в 04:00 31 октября на час назад. Часы на смартфоне или компьютере зачастую переводятся автоматически, но можно перевести часы и вручную.

Многие переживают о том, чтобы сутра не проспать на работу или не опоздать на поезд. К слову, в пресс-службе Укрзализныци рассказали, что в билетах на 31 октября указано время уже с учетом переведенных часов. Поэтому пассажиры могут ни о чем не беспокоится.

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