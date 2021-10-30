Сегодня, 30 октября, последний день в году, когда украинцы живут по летнему времени. С 31 октября нужно перевести стрелки часов на зимнее время.
Перевод часов нравится не всем украинцам, к тому же многие жалуются на ухудшение самочувствия. И это не странно, ведь биологические ритмы организма сбиваются и подстраиваются под новый график. Отсюда у людей, и даже у животных, бессонница или излишняя сонливость, раздражительность и другие симптомы.
Верховная Рада Украины хотела отменить перевод часов и оставить одно время, но законопроект не поддержали.
Переводить часы нужно в 04:00 31 октября на час назад. Часы на смартфоне или компьютере зачастую переводятся автоматически, но можно перевести часы и вручную.
Многие переживают о том, чтобы сутра не проспать на работу или не опоздать на поезд. К слову, в пресс-службе Укрзализныци рассказали, что в билетах на 31 октября указано время уже с учетом переведенных часов. Поэтому пассажиры могут ни о чем не беспокоится.