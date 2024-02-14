Политика Сегодня на "Рамштайне" будет доклад по F-16: отстают ли партнеры от графика

2024-02-14 18:26

 

На сегодняшней встрече Контактной группы по обороне Украины, более известной как "формат "Рамштайн", коалиция отчитается о том, как проходит подготовка к передаче американских истребителей F-16 Украине.

Об этом рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в разговоре с журналистами, пишет Общественное радио. "Я думаю, что после заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 - это из реалистичных сроков (передачи самолетов Украине, - ред.), которые у нас назывались", - отметила она.

Галибаренко напомнила, что подготовка состоит из ряда задач: не только содержание самолетов и обучение персонала и пилотов, но и подготовка необходимой инфраструктуры. Она добавила, что не все украинские взлетно-посадочные полосы готовы к F-16.

Заседание "Рамштайна" 14 февраля: что известно

Сегодня в Брюсселе должно состояться заседание Контактной группы по обороне Украины, оно будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

СМИ сообщали, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель из-за госпитализации. В то же время вчера в Пентагоне заявили, что он планирует принять участие в онлайн-заседании "Рамштайна".

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