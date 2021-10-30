В Украине с 1 ноября вступят в силу новые правила ПДД: что изменится

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Белошицкий сообщил, что с 1 ноября в Украине вступят в силу изменения в правила дорожного движения и появятся новые дорожные знаки и разметка.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
Так, Белошицкий разъяснил, какие нововведения ждут украинцев.
В частности, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход другие.
Изменения в ПДД
Новая дорожная разметка
Кроме того, введется новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
Вдобавок к этому в ПДД изменены требования к краевой дорожной разметке.
По словам Белошицкого, ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.
К тому же вступят в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Белошицкий подчеркнул, что изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.