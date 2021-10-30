Украина В Украине с 1 ноября вступят в силу новые правила ПДД: что изменится

2021-10-30 14:30

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Белошицкий сообщил, что с 1 ноября в Украине вступят в силу изменения в правила дорожного движения и появятся новые дорожные знаки и разметка.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Так, Белошицкий разъяснил, какие нововведения ждут украинцев.

В частности, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход другие.

Изменения в ПДД

Новая дорожная разметка

Кроме того, введется новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

Изменения в ПДД При этом к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная"

Вдобавок к этому в ПДД изменены требования к краевой дорожной разметке.

По словам Белошицкого, ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.

К тому же вступят в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

- новое определение велосипедной дорожки;

- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;

- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Изменения в ПДД Административная ответственность для велосипедистов также остается неизменной.

Белошицкий подчеркнул, что изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.