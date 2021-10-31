Украина Какими будут тарифы на воду для украинцев в ноябре

2021-10-31 13:00

Октябрь уже подошел к концу. В течение этого месяца экономика Украины и всей Европы пережила не одно потрясение. Это неминуемо отразилось на тарифах за коммунальные услуги, так как они, в той или другой степени, зависят от цен на энергоносители.

Сколько украинцы будут платить за водоснабжение и водоотвод в ноябре...

Что нужно знать о тарифообразовании

Так, все водоканалы и другие подобные предприятия устанавливают свои тарифы основываясь на решении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом тарифы на водоснабжение и на водоотвод всегда устанавливаются отдельно друг от друга. У разных водоканалов они могут отличаться друг от друга. Иногда, даже довольно таки ощутимо.

Помимо этого само водоснабжение делится на собственно централизованное снабжение холодной водой и водоотвод (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющимся исполнителями этих услуг).

Какими будут цены в ноябре

Ожидается, что в ноябре повысятся цены на горячее водоснабжение. Бюджетные организации будут платить 134,54 грн/кбометр, религиозные организации – 133,02 грн (с НДС), другие категории потребителей – 141,07 грн (с НДС).

Как утверждают на сайте "Минфин", самые высокие цены на снабжение холодной водой зафиксированы в следующих предприятиях:

КП "Облводоканал" Запорожская - 66,58 грн за 1 кубометр,

КП "Уманьводоканал" - 50,71 грн за 1 кубометр,

ОКПП "Днепр-Кировоград" - 44,5 грн,

КП "Бердянскводоканал" - 46,4 грн,

также в Славянске Донецкой области - КП "Славгорводоканал" (40, 27 грн за кубометр).

Меньше всех платят в Луганской области - КП "Алчевское ПУВКХ" - 10, 872, КП "Северодонецкводоканал" - 18,3 грн за 1 кубметр.