Продукты в Украине продолжат дорожать: какие будут цены в ноябре

Из-за роста цен на энергоносители и зерновые культуры в Украине продолжат дорожать основные продукты питания.
Об этом пишет Обозреватель.
По данным Госстата, товары первой необходимости выросли в цене на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Однако, как утверждают эксперты, продукты в Украине продолжат дорожать и в ноябре.
Ключевые причины роста цен на продукты - подорожание энергоносителей, зерновых культур и корма, а также ситуация на мировых рынках.
Как вырастут цены на продукты в Украине в ноябре 2021:
Эксперты предупреждают, что если газ прибавит в цене на мировых рынках - за продукты питания украинцам придется отдавать еще больше денег.