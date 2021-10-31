Украина Продукты в Украине продолжат дорожать: какие будут цены в ноябре

2021-10-31 15:00

 

Из-за роста цен на энергоносители и зерновые культуры в Украине продолжат дорожать основные продукты питания.

Об этом пишет Обозреватель.

По данным Госстата, товары первой необходимости выросли в цене на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Однако, как утверждают эксперты, продукты в Украине продолжат дорожать и в ноябре.

Ключевые причины роста цен на продукты - подорожание энергоносителей, зерновых культур и корма, а также ситуация на мировых рынках.

Как вырастут цены на продукты в Украине в ноябре 2021:

 
  • литр подсолнечного масла обойдется в 68-69 гривен;
  • из-за сокращения объем производства и роста цен на корм для скота мясо может подорожать на 10-15%;
  • за десяток яиц придется отдавать 37 гривен (+5%);
  • овощи и фрукты подорожают на 5-10%, а до конца года - до 20-30%.

Эксперты предупреждают, что если газ прибавит в цене на мировых рынках - за продукты питания украинцам придется отдавать еще больше денег.

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Коммуналка в ноябре: сколько придется платить украинцам за свет 2021-10-31 14:00
Какими будут тарифы на воду для украинцев в ноябре 2021-10-31 13:00