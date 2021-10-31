Украина Украина перешла на зимнее время

2021-10-31 12:30

 

Сегодня в ночь с 30 на 31 октября, в Украине состоялся перевод часов на зимнее время.

Так, ночью, в 4:00, стрелки часов были переведены на один час назад.

Отмечается. что переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

Как известно, большинство стран мира не переводят часы. Но в Европе на летнее и зимнее время переходят все страны, кроме России, Беларуси и Исландии.

Также стоит отметить, что возможно, этот год станет последним, когда мы переводим стрелки часов осенью, так как в Верховной Раде уже давно обсуждают возможность отменить эту практику.

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