Украина С начала года в Украину перевели более 10 млрд долларов, часть из них нелегально

2021-11-02 09:02

В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы вырос на 23,4%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10, 3 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.

Нацбанк в своем отчете учитывал и официальные и неофициальные каналы поступления денежных средств в страну.

Так, за указанный период по неформальным каналам в Украину было переведено почти 4,39 млн долларов, что почти на 1,1 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (3,3 млн).

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