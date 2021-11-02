Украина В Украину идут дожди и мокрый снег

2021-11-02 19:00

 

В Украину 2 ноября новый циклон вызвет изменения погоды - будет облачно и влажно.

По данным Укргидрометцентра, уже ближайшей ночью к южным областям приблизится циклон и завтра он будет перемещаться по территории Украины.

Циклон довольно быстро покинет территорию Украины, соответственно уже со второй половины недели снова будет преобладать погода без осадков и, к тому же, потеплеет.

2-3 ноября
В ближайшие двое суток в Украине небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, завтра в южных, центральных и восточных областях умеренные дожди.

4 ноября
Преимущественно без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0+7 тепла, днем +8+14, в южной части, 4 ноября и в западных областях местами +13+18 тепла; в Карпатах ночью -1-5 мороза, днем +3+8 тепла.

5 ноября
На западе, севере страны, а также в Винницкой области местами дождливо, на остальной территории без осадков. Температура ночью +6+12, днем +13+19.

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