Украина Бензин и дизтопливо на АЗС подорожали после решений властей

2021-11-02 18:40

Министерство экономики в октябре трижды меняло среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива, каждый раз повышая показатель. В связи с этим расценки на АЗС Украины также поднимались.

За месяц – с 1 октября по 1 ноября – средняя цена на А-95 выросла на 1,82 коп, до 31,77 грн. А-92 подорожал на 1,79 грн, до 30,86 грн. В свою очередь литр ДТ стал дороже на 2,11 грн и теперь стоит 30,66 грн, следует из данных мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Свыше десятка сетей АЗС подняли стоимость 95-го более чем на 2 грн:

"Нефтек" – плюс 2,5 грн, до 33,49 грн;

WOG, ОККО, Shell, "Параллель", Socar – плюс 2,03 грн, до 33,2 грн;

"Укрнафта" (31 грн), "Авиас" (30,95 грн), KLO (32,79 грн), "Автопорт" (33 грн), UPG (32,3 грн), "Автотранс" (32,98 грн) – плюс 2 грн (цены указаны по состоянию на 1 ноября).

В свою очередь литр 92-го максимально подорожал на таких заправках:

"Автотранс" – плюс 2,1 грн, до 32,28 грн;

"Укрнафта" (30 грн), WOG, ОККО, Shell (все – 32,49 грн), "Авиас" (29,95 грн), UPG (31,6 грн), Socar (32,98 грн) – плюс 2 грн.

Литр дизеля подорожал на более чем 2 грн на большинстве АЗС, которые входят в мониторинг:

"Автопорт" – плюс 2,6 грн, до 31,8 грн;

"Авантаж 7" (28,85 грн), "Рур груп" (31,99 грн), "Автотранс" (31,98 грн) – плюс 2,5 грн;

WOG, ОККО, Shell – плюс 2,48 грн, до 32,07 грн.

Последний раз – 22 октября – Минэкономики повысило среднюю стоимость литра бензинов и ДТ на 63 коп. и 72 коп., до 28,2 грн и 25,07 грн. Таким образом, заправки получили возможность поднять стоимость топлива (с учетом установленной правительством предельной наценки в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизель) максимально до 33,2 грн/литр и 32,07 грн/литр соответственно.