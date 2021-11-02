Украина В Украине предлагают упростить получение гражданства отдельным иностранцам

2021-11-02 20:40

Верховная Рада планирует упростить процедуру обретения гражданства Украины иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности государства.

Соответствующий правительственный законопроект № 5630 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», парламент принял в первом чтении на внеочередном заседании во вторник, 2 ноября.

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата. Трансляцию заседания проводил телеканал «Рада».

В объяснительной записке сказано, что целью принятия соответствующего проекта закона является реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 № 594/2019 «Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений».

Проектом закона предлагается урегулирование вопроса возможности подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующим категориям:

лица, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины (ВСУ);

лица, которые проходят военную службу в ВСУ и награжденные государственной наградой Украины.

Документ предусматривает упрощение обретения гражданства Украины иностранцам или лицам без гражданства, имеющим выдающиеся заслуги перед государством.

Если в представлении центрального органа исполнительной власти Украины на имя президента есть сведения, что такие лица принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, и/или принимали участие в исполнении боевых или служебных задач, и/или принимали (участвуют) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору РФ в Донецкой и Луганской областях.

Упрощение процедуры также предусматривается для лиц, принятие которых в украинское гражданство представляет государственный интерес.