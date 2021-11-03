Политика Бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош прокомментировал свое назначение назначение советником Главкома ВСУ

2021-11-03 12:11

Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил, что приказ о его назначении советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был издан еще в октябре. 

Как Ярош признался в эфире Донбасс.Реалии, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда ему предложили эту должность.

Также экс-лидер Правого сектора заявил, что у него есть конкретные проекты, а у Залужного на них есть "определенные планы".

"Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но при том мне еще надо в курс дел войти. Но работы очень много, я убежден, что мы ее сделаем", - сказал Ярош.

Ярош считает, что широкомасштабное вторжение России может произойти в любой момент, и "добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, в разных схемах".

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