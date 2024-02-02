Политика У Зеленского назвали Залужного менеджером и признали, что удивлены резонансом вокруг его возможного увольнения

2024-02-02 12:29

Залужний — менеджер, не розумію, чому його можливе звільнення викликає резонанс, — радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Знаєте, що для мене дивно, а чому ми взагалі політизуємо це питання? Дивіться, це вертикаль верховного головнокомандувача, я не розумію, в чому тут дискусія – звільнить, не звільнить.

Є конкретна вертикаль, де є президент, який призначає менеджерів, одним із таких призначених президентом, не обраних, є головнокомандувач", — додав він.

За його словами, головнокомандувач є частиною «вертикалі президента», і президент мусить оцінювати результати роботи.

«Я, чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес, це ж не політична конкуренція, це ж війна. Ми маємо оцінити, що сьогодні відбувається, маємо оцінити ефективність проведення тих чи інших дій», — сказав радник керівника Офісу президента.