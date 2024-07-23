Политика "Зло пришло убивать": Залужный посоветовал Западу готовиться к Третьей мировой войне

2024-07-23 17:37

Экс-главком призвал западных партнеров вместе "начать бороться с последствиями новых правил войны", возникших во время российско-украинской войны, "иначе мы все погибнем".



Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил Запад о риске возгорания Третьей мировой войны. Он подчеркнул, что свободные и демократические нации, их правительства должны проснуться и задуматься, как защитить своих граждан и страны.



Об этом Залужный заявил во время выступления в The Royal United Services Institute (RUSI) 21 июля.



Посол заявил, что опыт борьбы Украины пригодится всем, кто ищет путь к миру. А путь к миру может лежать и через войну.



"Хочешь мира — готовься к войне. Да, это абсолютно правильное утверждение. Это подтверждаю и я, которому пришлось быть в роли главнокомандующего Вооруженными силами Украины, и весь украинский народ, который на самом деле хорошо и болезненно это усвоил", — отметил Залужный.



Он отметил, что когда родился, то с момента завершения Второй мировой войны – одной из самых жестоких и кровопролитных в истории человечества – прошло 28 лет, "но уже сегодня я молюсь сам и прошу всех вас молиться и просить у Бога, чтобы наши внуки никогда не увидели того, что видели наши деды, что увидели мы и, к сожалению, наши дети".



"Ради этого нельзя ни на минуту останавливаться в борьбе за право жить. Зло рядом, и оно пришло убивать", – подчеркнул экс-главком ВСУ.



По словам Залужного, почти вся история человечества связана с войнами, которые с течением времени по масштабности событий и количеству жертв становились беспрецедентными и приобрели статус мировых. Только в прошлом веке произошло два таких конфликта – Первая и Вторая мировые войны, которые во времени разделило чуть больше 20 лет.

Риск Третьей мировой войны



"Готово ли человечество спокойно воспринять следующую по масштабам страданий войну – уже Третью мировую? В определенной степени это зависит и от нас, профессиональных военных, знающих о войне почти все. (…) Обращаясь к событиям 2022-2024 годов уже десятилетней войны Украины с Россией, надо честно сказать человечеству – что именно происходит и к чему человечество должно быть готовым. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", – подчеркнул украинский посол.



Он добавил, что Украина готова поделиться всеми своими знаниями, опытом и мнениями с теми, кто не оставил государство в трудные времена и кто ищет мир и покой для своих народов.