Украина Украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..."

2021-11-03 19:40

В Минсоцполитики напомнили украинцам о сумме расходов на оплату коммунальных услуг, при которой семья может рассчитывать на субсидии от государства.

Замминистра социальной политики Виталия Музыченко в эфире «1+1» дал совет украинцам, которые только планируют впервые оформлять субсидии. Он напомнил о том, что помощь от государства положена семьям, у которых сумма расходов на оплату коммуналки превышает 15% от общих доходов.

Впрочем, Музыченко добавил, что органы социальной защиты также проверят конкретные имущественные характеристики.

Замминистра социальной политики признал, что время от времени заявки на получение субсидий подают далеко не бедные люди. В связи с этим Минсоцполитики проверяет информацию о крупных валютных сделках купле-продаже автомобилей и недвижимого имущества.

Музыченко рассказал, что во время прошлого отопительного сезона такие проверки помогли выявить зажиточных людей, получавших субсидии.

Украинцам также напомнили о том, что на сегодняшний день существует несколько вариантов оформления субсидий: через «ЦНАПы» или органы соцзащиты, через уполномоченного территориальной общины или же путем подачи заявки по почте или на сайте самого Минсоцполитики.