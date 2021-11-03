Украина Что должен сделать водитель перед началом движения: полиция напомнила азы

2021-11-03 21:40

 

Водитель должен быть внимательным не только во время движения автомобиля, но и еще до начала поездки.

В полиции напомнили автолюбителям о том, какие манипуляции водитель должен совершить перед началом движения.

Сперва вам нужно быть уверенными в том, что ваше транспортное средство технически исправно. Следом нужно отрегулировать руль, зеркала и сиденье, после чего нужно закрепить ремень безопасности. Водитель должен убедиться в том, что все пассажиры также пристегнуты.

После этого нужно включить дневные ходовые огни, а если их нет, то используйте ближний свет фар.

Убедитесь, что ваши первые маневры будут безопасными, включите поворотник и начинайте движение, во время которого соблюдайте все ПДД.

"Если вы все сделали правильно, то ваше путешествие будет комфортным и безопасным", - добавили в полиции.

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В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен 2021-11-03 19:20
Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи 2021-11-03 18:20