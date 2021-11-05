Украина Пограничники уверяют, что большого скопления российских войск у границ Украины нет

2021-11-05 15:48

Пограничники не зафиксировали присутствия российских войск у границ Украины, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

Ранее несколько изданий написали о передвижении российских войск у границ Украины и опубликовали спутниковые снимки скоплений военной техники РФ.

В Минобороны Украины опровергли информацию СМИ о том, что Россия снова увеличивает военную группировку у границ с Украиной.