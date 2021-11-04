В Украине хотят изменить размер помощи по безработице

Предлагается изменить подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице
В Украине хотят ввести новые выплаты безработным. Будут изменены подходы к назначению выплат. Для некоторых украинцев выплаты могут уменьшиться.
Согласно полученному Верховной Радой законопроекту № 6067, на случай безработицы предлагается изменить подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице.
В частности, рекомендуется усилить страховые принципы. Например, чем больше страховой стаж, тем больше будет и размер пособия по безработице.
Тем украинцам, кто ушел с работы по своему желанию, хотят выплаты уменьшить.
А также ослабить безработные санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.