Украина В Украине хотят изменить размер помощи по безработице

2021-11-04 18:40

Предлагается изменить подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице

В Украине хотят ввести новые выплаты безработным. Будут изменены подходы к назначению выплат. Для некоторых украинцев выплаты могут уменьшиться.

Согласно полученному Верховной Радой законопроекту № 6067, на случай безработицы предлагается изменить подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице.

В частности, рекомендуется усилить страховые принципы. Например, чем больше страховой стаж, тем больше будет и размер пособия по безработице.

Тем украинцам, кто ушел с работы по своему желанию, хотят выплаты уменьшить.

А также ослабить безработные санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.