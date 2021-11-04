Украина Землю накрыла крупнейшая магнитная буря за последние годы: как защититься

2021-11-04 22:00

Специалисты зафиксировали одну из самых крупных магнитных бурь за последние четыре года.

Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Нестабильность магнитного поля сохранится в течение двух-трех дней.

Стоит отметить, что явление возникло неожиданно: индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался, почти сразу после полуночи резко увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9). Это соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.



В сообщении говорится, что причиной новой магнитной бури стала солнечная вспышка уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, которые предшествуют максимальному классу X). Она произошла два дня назад.



«Почему сила солнечного выброса была так недооценена (а прогноз был лишь на незначительные возмущения, максимум на слабые бури), предстоит разбираться физикам», — добавили в лаборатории.



За последние четыре года на Земле зарегистрировали лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.

Специалисты дают следующие советы, чтобы защищиться от влияния магнитных бурь:

приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;

отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи;

полноценный сон — не менее 7-8 часов в день;

пить травяной чай — из ромашки, мяты, липы и т.п;

по возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;

отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.

если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма.

Полной защиты от магнитных бурь не существует.