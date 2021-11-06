Украина В Украине отменили прописку в паспортах

2021-11-06 14:00

 

В Верховной Раде 238 голосами приняли закон, отменяющий записи и прописку в паспортах.

По информации, теперь украинцы смогут изменить место регистрации онлайн, в частности, в приложении Дія.

Как стало известно, документ также отменяет штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке.

Также выяснилось, что документом определяется возможность получения услуг в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Уточняется, что реестры территориальных общин будут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

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