Украина В Украине изменяют учет газа: названа внушительная цена нового счетчика

2021-11-06 15:00

В Украине потребление газа с мая 2022 года будут учитывать не в кубометрах, а в кВт/ч.

Об этом сообщает Обозреватель.

Изменения вступят в силу после того, как Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект, по которым за новые счетчики потребления газа придется заплатить около 20-25 тысяч гривен.

С мая 2022 года, как заработает документ, украинцы начнут платить за количество потребленной энергии, а не за объем газа, и ситуация на рынке выровняется, поскольку кВт/ч будет показывать также качество голубого топлива.

Вероятно, что переход на новые стандарты не будет слишком резким. Эксперты предполагают, что власти переведут потребителей на новую систему поэтапно - сначала больших клиентов, по типу ТКЭ, а последними станут частные потребители в многоквартирных домах.

Чтобы перейти на новую систему учета топлива, бытовым потребителям необходимо сменить счетчик газа, который будет подсчитывать единицы энергии. Эксперт по вопросам энергетики Олег Попенко предупредил, что такие приборы сложно найти в продаже, а их цена может составить до 20-25 тысяч гривен.