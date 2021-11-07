Украина Эксперт объяснил, как высокие цены на газ в Европе скажут на тарифах в Украине

2021-11-07 10:00

 

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, поднимутся ли цены на газ в Украине на фоне резкого подорожания голубого топлива на европейском и мировом рынках.

Как отмечается в материале "Сегодня", ценники на газ очень нестабильны – в последние несколько месяцев стоимость топлива не опускается ниже 800 долларов за 1000 кубометров.

"Для того чтобы осуществить газоснабжение, нужно поддерживать давление в сети, оно поддерживается компрессорами, которые работают на том же газе, который нам и поставляется", – объясняет эксперт.

Остальное, по мнению Пендзина, экономика и политика. Так, согласно законодательству Украины тарифы на доставку газа утверждает НКРЭКУ, поэтому без ее решения повышение тарифов невозможно.

Поэтому в НКРЭКУ начали поступать заявления от поставщиков газа о фактическом увеличении стоимости газоснабжения. Однако в Нацкомиссии заявили, что до конца отопительного сезона никакого решения о повышении не будет.

"И в силу этого, все раскачки общественного мнения – не более чем раскачки", – заверил эксперт.

Отметим, ранее в Нафтогазе заявили, что облгазы намеревались поднять тарифы.

"Но хотеть поднять тариф и реализовать такие намерения – это разные вещи", – говорится в сообщении НКРЭКУ.

Также в Нацкомиссии отметили, что данное решение принимается только регулятором.

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Эксперт объяснил, как высокие цены на газ в Европе скажут на тарифах в Украине 2021-11-07 10:00