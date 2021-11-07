Украина Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

2021-11-07 10:30

 

Беларусь начала экспорт электроэнергии в Украину. С 6 ноября электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минэнерго Беларуси.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в минэнерго Беларуси.

Напомним, 2 ноября Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт. Тогда заявлялось, что о долгосрочных поставках речь не идет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но отметил, что для этого должна быть сильно холодная зима.

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