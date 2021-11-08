Украина Украинцев ждет новое повышение пенсий: все подробности

2021-11-08 21:20

1 декабря текущего года украинцев ожидает очередное повышение пенсионных выплат - будут повышены минимальные пенсии ( в т.ч, 65-летним гражданам, имеющим полный страховой стаж), а также надбавки и доплаты.

На сколько будут повышены пенсии, доплаты и надбавки.

Так, минимальная пенсия, привязанная к к прожиточному минимуму для нетрудоспособных, повысится на 80 гривен - с 1854 до 1934 гривен. Её получают 15% получателей выплат в Украине (1,6 миллионов человек).

Для лиц в возрасте старше 65 лет и с полным страховым стажем (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет стажа) минимальная пенсия повышается на 200 гривен — с 2400 до 2600 гривен. Эта категория насчитывает 3,8 миллиона человек (35% получателей выплат).

В то же время, максимальная пенсия повысится на 800 гривен - если раньше она составляла 18540, то в декабре она будет равна 19340 гривен. Выплаты в размере более 10 тысяч гривен в Украине получают 471 тыс. человек (4,5% пенсионеров).

Кроме того, повышение коснется и доплаты за сверхнормативный стаж. Например, прибавка к пенсии по возрасту за каждый дополнительный год страхового стажа сверх 35/30 лет (25/20 лет для пенсий назначенных до 01.10 2011) составит 19,34 гривен ежемесячно. Сейчас она составляет — 18,54 гривен.