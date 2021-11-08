Мир Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем

2021-11-08 20:00

Медики рассказали, что надо есть людям, у которых есть проблемы с сердцем

Диета играет очень важную роль, ведь некоторыми продуктами человек может себя лечить. Медики рассказали, что надо есть людям, у которых есть проблемы с сердцем.

В рацион необходимо включить болгарский перец, передает storinka.com.ua.

Как рассказала семейный нутрициолог Екатерина Маркова, болгарский перец является источником витаминов и минералов А, Е, В2, В5, В9, РР, цинка, железа, калия. Болгарский перец также обогащает организм клетчаткой. Больше всего ее содержится в красном перце.

Перец рекомендовано включать в состав салатов. Если в сыром виде организм не принимает сладкий перец, врач советует перец готовить, например, запекать.

Напомним, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.