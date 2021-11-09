Украина ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Радиодиктант национального единства-2021: читает Юрий Андрухович — СЛУШАТЬ ОНЛАЙН

2021-11-09 10:12

Сегодня, 9 ноября, в 10.00 состоится радиодиктант национального единства-2021. 21-й радиодиктант национального единства читает известный украинский писатель Юрий Андрухович, он является и автором текста. По словам Андруховича, текст диктанта — начало его будущего нового романа.

Диктант будут транслировать на общенациональном телеканале UA: Перший, региональных общественных вещателях, ютуб-канале UA: Перший и на фейсбук-страницах Общественного вещания, телеканала UA: Перший и региональных филиалов Общественного. Традиционно можно слушать радиодиктанты на волнах "Украинского радио" и "Радио Культура".

Студию для написания диктанта для гостей обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания, где известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.

Время отправки готового текста — астрономические сутки. Текст всеукраинского диктанта будет обнародован на сайте "Украинского радио" 11 ноября в 11:00.

Бумажное письмо необходимо отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно отправить на ящик rd@ukr.radio. После обнародования диктанта электронные письма приниматься не будут.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета.