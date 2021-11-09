Украина Минимальная пенсия 7800 грн: кому повысят выплаты с 1 января

2021-11-09 17:00

В Украине с 1 января 2022 года минимальная пенсионная выплата некоторым гражданам будет установлена на уровне не менее 7800 грн.

Речь идет о нетрудоспособных родителях, жене (мужу) защитников Украины, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

«Повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли такие выплаты другие члены семьи», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.