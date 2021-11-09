Украина Вплоть до конфискации: как и за что наказывают в Украине владельцев "евроблях"

2021-11-09 19:20

Штрафовать владельцев автомобилей на иностранных номерах имеют право сотрудники полиции и таможни. При этом уплата штрафа копам не освобождает от наказания работников таможенной службы.

Об этом пишет “Дорожный адвокат”.

За управление нерастаможенной “евробляхой” полицейский может оштрафовать водителя на месте на 8500 гривен. На первый раз обходится без изъятия автомобиля.

Повторное нарушение наказывается уже штрафом в сумме 17 тысяч гривен и лишением водительских прав на один год. По решению суда транспортное средство может быть изъято с выплатой компенсации.

Не стоит забывать, что уплата штрафа по решению суда или полицейского не освобождает от наказания, предусмотренного требованиями Таможенного кодекса. А здесь суммы штрафов в разы больше.

Так, за превышение срока временного ввоза или транзита более чем 30 суток или потерю машины предусмотрен штраф в сумме 170 тысяч гривен или даже ее конфискация. За передачу “евробляхи” другому лицу грозит штраф 34 тысячи гривен.

Стоит отметить, что после оплаты вышеуказанных штрафов у автовладельца остается обязанность вывести машину за пределы страны. Иначе снова последуют штрафные санкции.

За уклонение от уплаты таможенного сбора или использование временно ввезенного авто с другими целями налагается штраф в размере 300% от суммы неуплаченных таможенных платежей.

Напомним, в конце октября украинцы массово вывозили “евробляхи”в Литву, чтобы не нарываться на заоблачные штрафы и конфискацию.