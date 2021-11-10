Украина Еще один брат бывшего мэра Кривого Рога обнаружен мертвым: что известно

2021-11-10 17:20

 

Двоюродного брата погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Палова и его брата Андрея, Борис Павлов найден мертвым.

Как сообщает Telegram-канал "Черти Кривого Рога", Бориса Павлова нашли повешенным в его же доме.

По данным источника, мужчина длительное время болел туберкулезом.

В то же время спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию о смерти Бориса Павлова. По ее словам, полицейским об этом сообщила его гражданская жена, которая и увидела его повешенным в собственном доме.

В середине октября тело Андрея Павлова, родного брата погибшего мэра Кривого Рога, обнаружили на полу в ванной комнате. Сам бывший градоначальник был найден мертвым на пороге своего особняка в селе Вольное.

subscriber subscriber

Еще по теме

Беларусь пригрозила ответом на размещение войск НАТО у своих границ

2021-11-10 19:00

Запрет на посещение школ и детсадов: введено новое ограничение, коронавирус ни при чем

2021-11-08 21:00

Теризбирком объявил победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова

2021-11-02 08:26

На Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-осложнений

2021-10-27 20:00

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине стремительно дорожает сало: цена достигла рекордных значений

2021-11-10 19:40

В Украине пройдут веерные отключения света

2021-11-10 19:20

Курс доллара опустился почти до психологической отметки

2021-11-10 18:00

Еще один брат бывшего мэра Кривого Рога обнаружен мертвым: что известно

2021-11-10 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине стремительно дорожает сало: цена достигла рекордных значений 2021-11-10 19:40
В Украине пройдут веерные отключения света 2021-11-10 19:20
Курс доллара опустился почти до психологической отметки 2021-11-10 18:00
Еще один брат бывшего мэра Кривого Рога обнаружен мертвым: что известно 2021-11-10 17:20