Украина Еще один брат бывшего мэра Кривого Рога обнаружен мертвым: что известно

2021-11-10 17:20

Двоюродного брата погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Палова и его брата Андрея, Борис Павлов найден мертвым.

Как сообщает Telegram-канал "Черти Кривого Рога", Бориса Павлова нашли повешенным в его же доме.

По данным источника, мужчина длительное время болел туберкулезом.

В то же время спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию о смерти Бориса Павлова. По ее словам, полицейским об этом сообщила его гражданская жена, которая и увидела его повешенным в собственном доме.

В середине октября тело Андрея Павлова, родного брата погибшего мэра Кривого Рога, обнаружили на полу в ванной комнате. Сам бывший градоначальник был найден мертвым на пороге своего особняка в селе Вольное.