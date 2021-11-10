Украина Украинцы с паспортами-книжками также смогут менять прописку через «Дию»

2021-11-10 21:20

 

На сегодняшнем заседании правительства Кабмин утвердил экспериментальный проект, который даст возможность украинцам с бумажными паспортами старого образца зарегистрироваться или сняться с места регистрации в электронной форме с помощью приложения «Дия».

Соответствующие решение было принято на заседании правительства.

В пояснительные записки к проекту указывается что граждане Украины с паспортом в форме «книжечки» смогут зарегистрироваться или сняться с места регистрации в электронной форме посредством приложения «Дия».

Отметим, что владельцам ID-карт такая функция уже доступна.

Кроме того, призывники, военнообязанные и резервисты при смене места жительства будут иметь возможность получить номер записи в Едином государственном реестре через Дию.

Также будет введена электронная выписка о регистрации места жительства, которую можно будет получить в «Дии», а зарегистрированное место жительства можно будет подтвердить сведениями из е-паспорта, е-заграничного паспорта и е-выписки из «Дии».

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