Украинцы с паспортами-книжками также смогут менять прописку через «Дию»

На сегодняшнем заседании правительства Кабмин утвердил экспериментальный проект, который даст возможность украинцам с бумажными паспортами старого образца зарегистрироваться или сняться с места регистрации в электронной форме с помощью приложения «Дия».
Соответствующие решение было принято на заседании правительства.
В пояснительные записки к проекту указывается что граждане Украины с паспортом в форме «книжечки» смогут зарегистрироваться или сняться с места регистрации в электронной форме посредством приложения «Дия».
Отметим, что владельцам ID-карт такая функция уже доступна.
Кроме того, призывники, военнообязанные и резервисты при смене места жительства будут иметь возможность получить номер записи в Едином государственном реестре через Дию.
Также будет введена электронная выписка о регистрации места жительства, которую можно будет получить в «Дии», а зарегистрированное место жительства можно будет подтвердить сведениями из е-паспорта, е-заграничного паспорта и е-выписки из «Дии».