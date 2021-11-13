Украина Шмыгаль оценил запасы газа в Украине при жестком отопительном сезоне

2021-11-13 11:30

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в Украине хватит газа на весь отопительный сезон даже в самом тяжелом случае - если настанет "жесткий" вариант с сильными морозами.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины... Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - сказал премьер.

Таким образом, по его мнению, тревожиться не стоит - газа вполне хватает на прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов.

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