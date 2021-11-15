Украина На украинских АЗС подешевеет бензин: обнародованы новые цены

2021-11-15 19:00

 

Расчетные цены для бензина снижены на 22 копейки с 28,40 гривен до 28,18 грн/литр для дизельного топлива снижены на 35 копеек с 24,90 гривен до 24,55 грн/литр

В Украине обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, расчетные цены для бензина снижены на 22 копейки с 28,40 гривен до 28,18 грн/литр для дизельного топлива снижены на 35 копеек с 24,90 гривен до 24,55 грн/литр.

Таким образом, стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,18 грн/литр, дизельного топлива - 31,55 грн/литр.

Напомним, аналитики считают, что основная причина подорожания - рост оптовых цен газа из-за растущего дефицита во многих регионах.

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Украинские пограничники задержали группу нелегалов около границы с Польшей 2021-11-15 14:45