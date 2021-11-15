Украина В Украину идет резкое похолодание: названа дата

2021-11-15 20:00

В Украине с завтрашнего дня резко похолодает. Температура воздуха опустится до -2…-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8…-11 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем ожидается 0...+5 градусов за Цельсием. В западных регионах +4…+10 тепла, а на Закарпатье +7…+11 градусов выше нуля.

Во вторник, 16 ноября в Киеве ожидается холодная, но сухая погода. Ночь похолодает до -5 градусов, днем столбики термометров будут в пределах+2…+3 градуса тепла.

Кроме того в четверг и пятницу, 18-19 ноября, а также в субботу, 20 ноября, в Украине ожидается неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.