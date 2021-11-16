Украина В Украине расширили список получателей субсидий

2021-11-16 18:20

Право получить помощь могут больше украинцев

В Украине расширили список тех, кто может получать помощь от государства на оплату коммуналки. Право на субсидии может получить больше украинцев.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Право получить субсидию могут те украинцы, кто получил жилье за бюджетные деньги.

Также при назначении субсидии не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

В Украине субсидии будут предоставляться, если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 6-ти лет.

Отметим, как сообщалось ранее, в Украине снижаются запасы газа. За 3 недели запасы природного газа в Украине снизились на 2 процента.

Напомним, глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что к маю следующего года года цены на газ на рынке Европы стабилизируются, а вслед за ними придут в норму и тарифы в Украине.