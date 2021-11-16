Украина В Украине расширили список получателей субсидий

2021-11-16 18:20

 

Право получить помощь могут больше украинцев

В Украине расширили список тех, кто может получать помощь от государства на оплату коммуналки. Право на субсидии может получить больше украинцев.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Право получить субсидию могут те украинцы, кто получил жилье за бюджетные деньги.

Также при назначении субсидии не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

В Украине субсидии будут предоставляться, если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 6-ти лет.

Отметим, как сообщалось ранее, в Украине снижаются запасы газа. За 3 недели запасы природного газа в Украине снизились на 2 процента.

Напомним, глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что к маю следующего года года цены на газ на рынке Европы стабилизируются, а вслед за ними придут в норму и тарифы в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на решающий матч отбора на ЧМ-2022

2021-11-16 18:00

Шмыгаль сделал важное заявление о поставках угля в Украину

2021-11-16 17:40

Вакцинация заметно ускорилась, лидируют Днепропетровская область и Киев - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-16 13:15

Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

2021-11-15 17:00

Еще новости в разделе "Украина"

"Подарок" на новый год: в Киеве резко повысят цены на проезд

2021-11-16 20:20

Стало известно, сколько выходных получат украинцы в январе

2021-11-16 19:20

Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: за что придется переплачивать

2021-11-16 19:00

В Украине расширили список получателей субсидий

2021-11-16 18:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Подарок" на новый год: в Киеве резко повысят цены на проезд 2021-11-16 20:20
Стало известно, сколько выходных получат украинцы в январе 2021-11-16 19:20
Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: за что придется переплачивать 2021-11-16 19:00
В Украине расширили список получателей субсидий 2021-11-16 18:20